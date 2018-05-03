Число жертв двойного теракта в Нигерии возросло до 86 человек

2018-05-03 01:29 | www.apa.az | 7

Число погибших в результате двойного теракта на северо-востоке Нигерии возросло до 86.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 27 погибших и более 60 пострадавших.

Теракт произошел в городе Муби в штате Адамава во вторник. Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник - на расположенном рядом рынке одежды.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.