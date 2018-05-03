Cambridge Analytica остановила работу после инцидента с Facebook

2018-05-03 01:39 | www.oxu.az | 7

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica прекращает свою работу после того, как стало известно, что она незаконно получила данные десятков миллионов пользователей соцсети Facebook.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Wall Street Journal.

В корпорации Twitter Inc. рассказали, что продали доступ к публичным данным в соцсети компании Александра Когана Global Science Research, предоставившей данные пользователей Facebook сторонней компании Cambridge Analytica.

Как отмечается, компания Когана получила доступ к публичным твитам, размещенным в соцсети в течения пяти месяцев с декабря 2014 до апреля 2015 года.

В Twitter подчеркнули, что при этом речь идет исключительно о размещенной в открытом доступе информации, а не о личных данных пользователей.

Ранее Коган, один из создателей фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные Cambridge Analytica, заявил, что раньше данная практика считалась нормой.

А.Б.

