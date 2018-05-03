Лукашенко снял министра за семейный бизнес

2018-05-03 01:59 | www.oxu.az | 8

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности.

Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко», - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик, глава минэнерго освобожден от занимаемой должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

«Не так давно президентом была поставлена задача разобраться с информацией, касающейся лично министра и членов его семьи.

Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли», - заявил председатель КГБ.

А.Б.

