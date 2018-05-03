Министр обороны Израиля: программа Ирана по созданию ядерного оружия заморожена

2018-05-03 02:03 | www.trend.az | 7

Полученные израильской разведкой материалы показывают, что иранская программа по созданию ядерного оружия сейчас заморожена, хотя ранее активно велась. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью газете "Коммерсантъ".

"Документы, которые были опубликованы, однозначно подтверждают, что Иран активно занимался не просто обогащением урана, а именно созданием ядерного оружия, - сказал он. - На время они просто заморозили эту программу с тем, чтобы извлечь максимальную выгоду из соглашения (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) - прим. ТАСС), а потом уже перейти и к созданию ядерного оружия. Более того, они отложили производство ядерного оружия до того, как извлечь все выгоды из соглашения".

Либерман при этом отметил, что с точки зрения Израиля подобные действия представляют однозначное нарушение СВПД, независимо от того, ведутся ли работы по созданию ядерного оружием Ираном в данный момент или нет. "Мы говорим вообще о главной цели иранской ядерной программы. Речь идет не о двух годах, двенадцати или двадцати", - добавил он.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и высказал уверенность в том, что СВПД основан на лжи Тегерана. Премьер также представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых "100 тысяч файлов, доказывающих, что они [иранцы] лгут" в отношении ядерной программы военного назначения. По словам Нетаньяху, речь идет о "55 тысячах страниц и 55 тысячах файлов на 183 дисках". Он также заявил, что "ядерная сделка с Ираном основана на лжи и обмане Ирана".

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия - прим. ТАСС) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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