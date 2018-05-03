Трамп выразил соболезнования в связи с катастрофой военного самолета в Джорджии

2018-05-03 03:56 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп выразил в среду соболезнования семьям погибших в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в среду в районе города Саванна (штат Джорджия), пишет ТАСС.

"Я был проинформирован о транспортном самолете С-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико, который потерпел крушение рядом с международным аэропортом Саванна-Хилтон, - написал он в своем Twitter. - Пожалуйста, вспомните и помолитесь вместе со мной о погибших, их семьях и прекрасных военнослужащих Национальной гвардии".

По последним данным, в результате катастрофы погибли по меньшей мере пять человек. Точное количество пассажиров, находившихся в самолете в момент катастрофы, неизвестно. Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико.