CNN: На борту разбившегося в Джорджии самолета находились девять человек

2018-05-03 03:33 | www.apa.az | 7
Девять человек находились на борту военно-транспортного самолета С-130 Hercules, который в среду упал в районе города Саванна (штат Джорджия).
Как передает АПА, об этом сообщил телеканал CNN.
Информации о том, что кто-то из находившихся на борту людей пережил катастрофу, пока не поступало. Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибли не менее пяти человек.
Самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он направлялся в штат Аризона.