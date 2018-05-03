CNN: На борту разбившегося в Джорджии самолета находились девять человек

2018-05-03 03:33 | www.apa.az | 7

Девять человек находились на борту военно-транспортного самолета С-130 Hercules, который в среду упал в районе города Саванна (штат Джорджия).

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал CNN.

Информации о том, что кто-то из находившихся на борту людей пережил катастрофу, пока не поступало. Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибли не менее пяти человек.

Самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он направлялся в штат Аризона.