Главы МИД Китая и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

2018-05-03 04:11 | www.trend.az | 7

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и член Госсовета КНР, глава МИД страны Ван И в ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщило агентство ЦТАК.

"На переговорах стороны обстоятельно обсудили вопросы, касающиеся вывода корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества на новый высокий уровень в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече руководителей двух стран. Также был проведен обмен мнениями по ряду вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Программа визита Ван И включала посещение монумента дружбы Китая и КНДР, а также бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Как ранее сообщило агентство "Синьхуа", в ходе переговоров в Пхеньяне глава китайского внешнеполитического ведомства выразил надежду на успешное развитие диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Ван И также заявил о "полной поддержке Китаем усилий КНДР по достижению цели денуклеаризации Корейского полуострова".