Tesla сообщила о новом крупнейшем квартальном убытке

2018-05-03 05:15 | www.trend.az | 5

Американская компания Tesla по итогам первого квартала 2018 года, завершившегося 31 марта, зафиксировала убытки в размере почти $710 млн. Об этом свидетельствует опубликованная в среду ее корпоративная отчетность, передает ТАСС.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, это уже пятый подряд квартал, когда компания фиксирует рекордные для нее финансовые потери. Так, в третьем и четвертом кварталах 2017 года, убытки Tesla составили соответственно $619 млн и $675 млн. По итогам первых трех месяцев 2017 года она потеряла $330 млн.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что Tesla превзошла ожидания аналитиков. Они прогнозировали, что компания сообщит о еще более значительных потерях.