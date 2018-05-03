В Сомали похитили сотрудницу МККК

2018-05-03 05:12 | www.apa.az | 8

Группа неизвестных вооруженных людей похитила медсестру, работающую на Международный комитет Красного Креста (МККК) в столице Сомали.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении гуманитарной организации.

Похищение произошло примерно в 20.00 по местному времени в среду, когда "группа вооруженных людей проникла на территорию МККК в Могадишо".

"МККК находится в контакте с различными властями и пытается обеспечить ее освобождение", сообщила организация.

Других подробностей не сообщается.

По данным СМИ, похищенная сотрудница МККК приехала в страну из Германии.