В Сомали похитили сотрудницу МККК

2018-05-03 05:12 | www.apa.az | 8
Группа неизвестных вооруженных людей похитила медсестру, работающую на Международный комитет Красного Креста (МККК) в столице Сомали.
Как передает АПА, об этом говорится в заявлении гуманитарной организации.
Похищение произошло примерно в 20.00 по местному времени в среду, когда "группа вооруженных людей проникла на территорию МККК в Могадишо".
"МККК находится в контакте с различными властями и пытается обеспечить ее освобождение", сообщила организация.
Других подробностей не сообщается.
По данным СМИ, похищенная сотрудница МККК приехала в страну из Германии.