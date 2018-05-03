Азербайджан добился ощутимых результатов в развитии ненефтяного сектора – посол (Эксклюзив)

2018-05-03 07:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился значительных результатов в развитии ненефтяного сектора за последние годы, сказал Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

"За время моей миссии в Азербайджане, мне довелось стать свидетелем не только экономически благоприятного периода, но и кризисных 2016-2017 годов. В первую очередь необходимо отметить, что потрясение, вызванное падением цен на нефть, являвшейся тогда основным источником поступлений в государственный бюджет, было весьма серьезным испытанием для экономики Азербайджана. Уже сам факт того, что Азербайджан не только выдержал такие испытания, но и в очень короткий срок 1-2 года смог стабилизировать свою экономику является большим достижением", - сказал Пивонька.

Посол отметил, что любой кризис является серьезным испытанием для страны, но в тоже время кризис не редко может предоставить шанс для развития, как это и произошло в случае с Азербайджаном.

"В рамках реализации антикризисной программы были запущены реформы с целью повышения доли ненефтяного сектора в экономике Азербайджана. Некоторые из них, как, например, реформа таможенных процедур, развитие системы ASAN, проект свободной экономической зоны в Аляте и многие другие, начинают демонстрировать позитивный результат. В тоже время, множество экономических реформ пока еще предстоит воплотить в жизнь", - сказал Пивонька.