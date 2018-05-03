Возросло число погибших при крушении военного самолета в США‍

2018-05-03 07:20 | www.trend.az | 8

На борту военно-транспортного самолета С-130, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, были девять человек, по предварительной информации, все они погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WSAV-TV.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

"Насколько нам известно, выживших нет", - заявила официальный представитель офиса шерифа округа Эфингем Джина Бильбо.

Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом то, что на дороге в этот момент не было автомобилей.