Сегодня определяться финалисты Лиги Европы

2018-05-03 07:33 | www.apa.az | 8

Испанский "Атлетико" и английский "Арсенал", а также австрийский "Зальцбург" и французский "Марсель" проведут сегодня ответные полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы.

Как сообщает АПА, встречи, по итогам которых станут известны финалисты турнира, пройдут в Мадриде и Зальцбурге.

Неделю назад "Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью в Лондоне (1:1). Для лондонского клуба победа во втором по значимости еврокубке является последней возможностью попасть в розыгрыш Лиги чемпионов следующего сезона - "Арсенал" в чемпионате Англии занимает шестое место и в первую четверку уже не пробьется. Матч "Атлетико" - "Арсенал" пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" и начнется в 23:05. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки.

Более сложная задача стоит перед австрийским "Зальцбургом". Первая встреча во французском Марселе завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Австрийцы уже совершили чудо в четвертьфинале Лиги Европы, когда итальянский "Лацио", несмотря на победу в первом матче со счетом 4:2, в итоге остался за бортом турнира. В ответной встрече "Зальцбург" победил со счетом 4:1 и по сумме двух встреч попал в четверку лучших команд Лиги Европы.

Клуб из Зальцбурга был финалистом Кубка УЕФА в 1994 году, но в решающих матчах уступил итальянскому "Интеру". "Марсель" в 1993 году выиграл Лигу чемпионов, а в Кубке УЕФА дважды уступал в финалах - в 1999 и 2004 годах.

Матч "Зальцбург" - "Марсель" пройдет на стадионе "Ред Булл Арена" и начнется в 23:05 мск. Главным арбитром встречи назначен россиянин Сергей Карасев.