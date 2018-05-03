Казахстан и Беларусь проводят совместное учение ракетных войск и артиллерии

2018-05-03 08:01 | www.trend.az | 7

Беларусь и Казахстан проводят совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

В соответствии с планом международного военного сотрудничества, с 2 по 4 мая на полигоне Сары-Шаган в Казахстане проводится совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил двух стран с боевыми пусками.

"К участию в учении привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", подразделения 927-го центра подготовки и применения БАК, 85-й и 86-й бригад связи, 1562-й технической ракетной базы, 31-го навигационно-топографического центра, инженерных войск, а также представители организаций Вооруженных Сил", - проинформировали в Минобороны.