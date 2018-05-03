Несколько землетрясений произошли в Турции, пострадавших нет

2018-05-03 08:33 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Турции сегодня утром произошли несколько землетрясений. Об этом в четверг сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в провинции Болу в 05:30 утра произошло землетрясение магнитудой 3,8. Глубина очага землетрясения составила восемь километров.

Спустя две минуты в провинции произошло еще одно землетрясение. На этот раз сила землетрясения составила четыре балла. Глубина очага второго землетрясения составила пять километров.

Кроме того, в провинции Чанаккале в 05:04 утра по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Глубина очага - семь километров.