Ын оттолкнул фотографа, пытавшегося снять его жену - ВИДЕО

2018-05-03 08:52 | www.oxu.az | 9

Во время визита в Южную Корею лидер КНДР в буквальном смысле оттолкнул фотографа, пытавшегося заснять его супругу Ри Сол Чжу.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказывает издание The Mirror.

Инцидент произошел, когда лидер КНДР собирался представить супругу своему южнокорейскому коллеге.

Фигура фотографа выросла между президентом Республики Корея и первой леди КНДР.

Киму не оставалось ничего другого, как просто слегка оттолкнуть не в меру увлеченного своей работой специалиста.

Лидеры Северной и Южной Кореи 27 апреля провели встречу на южнокорейской части демилитаризованной зоны полуострова.

Главы стран подписали декларацию и решили двигаться по пути абсолютной денуклеаризации Корейского полуострова.