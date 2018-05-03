Турция готова предоставить Азербайджану выгодные условия для подготовки пилотов

2018-05-03 08:53 | www.trend.az | 8

СТАМБУЛ /Trend/- Турецкая авиакомпания Turkish Airlines готова помочь "Азербайджанским Авиалиниям" (AZAL) в подготовке пилотов, повышении их квалификации на более выгодных условиях.

Об этом сказала журналистам во время тура координатор центра. Сегодня в тренинговом центре Turkish Airlines, который занимает третье место в мире, обучаются пилоты и бортовые работники со всего мира.

"Азербайджанские пилоты сегодня проходят подготовку в Дубае, но мы предлагаем AZAL свои услуги, что могут быть более выгодными с учётом расходов на обучение и проживание. В случае достижения договорённости на государственном уровне, мы можем такой же центр построить и в Азербайджане", - считает координатор.

К примеру, если час использования авиатренажеров-симуляторов в Европе составляет 440 долларов, в Дубае -350-400 долларов, то в Турции - на 25-50 процентов дешевле. На данный момент клиентами центра являются такие авиакомпании, как Royal Fleet, Saudia, Onur, Kuwait, Kam Air, Hats, Iraq Air и т.д.

Качество подготовки пилотов, координатор центра, также оценила с точки зрения количества авиакатастроф, которые происходят очень часто в последние годы. На практике Турецких авиалиний за последние 10 лет насчитывается три-четыре несчастных случаев.