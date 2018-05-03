Финалисты Лиги Европы определятся в Мадриде и Зальцбурге

2018-05-03 09:17 | www.oxu.az | 9

Испанский «Атлетико» и английский «Арсенал», а также австрийский «Зальцбург» и французский «Марсель» проведут ответные полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az, встречи, по итогам которых станут известны финалисты турнира, пройдут в Мадриде и Зальцбурге в четверг.

«Арсеналу» для выхода в финал необходимо побеждать либо завершать встречу результативной ничьей со счетом 2:2 и больше. Если будет зафиксирована ничья 1:1, команды проведут еще два тайма по 15 минут.

Для лондонского клуба победа во втором по значимости еврокубке является последней возможностью попасть в розыгрыш Лиги чемпионов следующего сезона - «Арсенал» в чемпионате Англии занимает шестое место и в первую четверку уже не пробьется.

Более сложная задача стоит перед австрийским «Зальцбургом», ведь первая встреча во французском Марселе завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. В Австрии «Зальцбург» устроит победа в три мяча и более. При поражении «Марселя» со счетом 0:2 игра перейдет в дополнительное время.

Оба матча начнутся в 23:05 по бакинскому времени.