Tesla понесла рекордные убытки

2018-05-03 09:30 | www.oxu.az | 7

Производитель электромобилей Tesla по итогам первого квартала 2018 года понес рекордные убытки.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, компания фиксирует финансовые потери пятый квартал подряд. В этот раз Tesla потеряла около 710 миллионов долларов. При этом аналитики ожидали, что производитель электромобилей сообщит о более высоких убытках.

По словам исполнительного директора Tesla Илона Маска, компания сможет выпускать по пять тысяч автомобилей Model 3 в неделю. Аналитики считают, что такие темпы и планы по сокращению зарплат помогут Tesla выйти на прибыль в третьем и четвертом квартале.

Tesla начала сборку Model 3 в июле 2017 года. Компания позиционирует автомобиль как массовый: его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X - от 80 тысяч.