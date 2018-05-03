Новые подробности инаугурации Путина

2018-05-03 09:36 | www.oxu.az | 9

Инаугурация президента России Владимира Путина может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден. Программу планируют согласовать в ближайшее время.

На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что президент будет ездить на автомобиле проекта «Кортеж». Отмечалось, что несколько лимузинов, седанов и минивэнов, созданных в рамках проекта, уже переданы ФСО в качестве автомобилей охраны.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.