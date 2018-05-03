Жителя Барды тайно похоронили на кладбище – ВИДЕО

2018-05-03 09:40 | www.oxu.az | 9

В селе Велиушагы Бардинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xezerxeber.az, житель села Панах Агаев, сдавая назад на автомобиле «ВАЗ 2106», сбил своего 47-летнего брата Забиля Агаева. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

После несчастного случая семья Агаевых решила скрыть инцидент. З.Агаев с помощью членов семьи был похоронен на сельском кладбище.

Однако в результате оперативных мероприятий сотрудников отдела полиции Бардинского района преступление было раскрыто и П.Агаев привлечен к ответственности.

По факту в районной полиции ведется расследование.