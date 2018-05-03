СМИ: Европа потеряет пятую часть российской нефти

2018-05-03 09:34 | www.trend.az | 9

Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат меньше российской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство, за первые пять месяцев этого года через основные порты в Балтийском и Черном морях Россия поставила на 19 процентов меньше сырья, чем за тот же период в 2017 году. Однако поставки же в Китай выросли на 43 процента в первые три месяца 2017 года.

Отмечается, что больше всего Европа импортирует нефть из России. Вместо российского сырья с высокой долей вероятности будет поставляться нефть из стран Ближнего Востока. Те, в свою очередь, будут экспортировать меньше "черного золота" в страны Азии, поскольку их вытеснили российские конкуренты.