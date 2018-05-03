Гудрат Гасангулиев: “Никола Пашинянa принесут в жертву ради воплощения в жизнь этой миссии”

2018-05-03 10:00 | www.apa.az | 7

Интервью АПА c председателем Партии единого народного фронта Азербайджана, депутатом Гудратом Гасангулиевым:

- Вчера вы предложили провести в Милли Меджлисе экстренные слушания по проблеме Нагорного Карабаха. В чем причина вашего предложения? Ведь фактически переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ныне не ведутся?

- Прежде всего, проблема Нагорного Карабаха - главная проблема Азербайджана. Поэтому, она всегда должна быть в центре внимания политиков страны. Во-вторых, в Армении, оккупировавшей наши земли, продолжаются серьезные и напряженные процессы. С целью получения каких-либо преимуществ в борьбе за власть политические силы в Армении могут прибегнуть к различным провокациям в Карабахе. К такого рода действиям могут прибегнуть как последователи Никола Пашиняна и сторонники Сержа Саргсяна, так и третьи силы, стремящиеся воспользоваться сложившейся ситуацией. Часть политической элиты страны, представители военно-промышленного комплекса и армии после ухода со сцены Саргсяна, не восприняв всерьез Пашиняна, могут решить захватить власть. Возможны провокации на фронте, после чего можно будет стянуть войска в Ереван для междоусобных разборок. Все происходящее имеет очень существенное значение для нашей страны. Серьезные политические события происходят в государстве, которое оккупировало 20 процентов наших земель. Мы не можем позволить себе безучастно наблюдать за происходящим, как наши соседи или европейские страны. Поэтому необходимо созвать специальное заседание Милли Меджлиса, пригласить членов правительства. Существуют нюансы, о которых невозможно говорить в СМИ, но можно обсудить в парламенте в закрытом режиме.

Следует иметь в виду, что и у соседних с нами государств есть интересы в Армении. Властям Азербайджана следует серьезно обсудить эти вопросы. Хоть стремящийся к власти Никол Пашинян и уверяет, что сохранит с Россией союзнические отношения, но известно, что он представляет прозападный электорат. Он последовательно призывал к выходу Армении из Евразийского союза. Кроме того, Н.Пашинян выступает с более радикальных позиций, чем Серж Саргсян по Карабахской проблеме. Поэтому, в этом вопросе некоторые интересы Азербайджана могут совпадать с интересами России. В настоящее время Азербайджану следует вести интенсивные переговоры с государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, в частности с Россией.

Для обеспечения своих справедливых и юридически обоснованных интересов мы должны постараться воспользоваться сложившейся ситуацией. Уверен, продвигающих сегодня в Армении прозападную политику ждет сильное разочарование. В Армении возможен военный мятеж. С последующим поражением «прозападников». Это приведет к тому, что народ, отчаявшись, на долгие годы отстранится от политики. А завершится все тем, что Россия приведет к власти в Ереване своего человека, и впредь без проблем будет управлять Арменией.

Нагорно-карабахский конфликт продолжается уже третье десятилетие. И вот сегодня для Азербайджана наступил один из самых благоприятных ситуаций, чтобы воспользоваться моментом. Азербайджан может добиться освобождения своих земель умной и гибкой политикой, смелыми решениями. Я напомнил в парламенте, что после оккупации Кяльбаджарского района в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую освободить этот район и другие оккупированные территории. Однако армяне, используя вакуум власти и междоусобицу в Азербайджане, не только не ушли прочь, но и оккупировали районы вокруг Нагорного Карабаха.

- Думаете, история повторяется?

- Да. Все зависит от того, насколько гибкую и решительную политику будет вести Азербайджан. В истории народов и государств возникают ситуации, определяющие будущее нации на столетие вперед. Ясно, что правительство обязано все тщательно взвешивать, избегать необоснованных рисков. Но рисковать придется. Если мы хотим освободить свои земли, риск должен иметь место и народ должен быть готов к этому. Без риска не бывает великих побед. Скажем, мы можем освободить Лелетепе, но для освобождения всего Карабаха необходимы более отважные решения, и мы должны пойти на это.

- Как вы думаете, возможен ли приход Никола Пашиняна к власти в Армении?

- Да, такая вероятность существует, но его власть продлится недолго. Другими словами, Никол Пашинян не сможет долго сохранять стабильность в Армении, он не способен к созданию нужных компромиссов. Во-первых, в Армении существует могущественный нагорно-карабахский клан, располагающей достаточными материальными ресурсами, укоренившейся в армии и силовых структурах. Они просто так не сдадутся, не сдадут своих позиций. Второе – фактор России. На мой взгляд, Россия сама открывает дорогу Н.Пашиняну. Россия старается привести прозападные силы в Армению к полному фиаско, чтобы они и думать не могли о притязаниях на власть в долгосрочной перспективе. Какую пользу может извлечь от этого Азербайджан - вот главный вопрос. Поэтому я и предложил провести специальную закрытую сессию Милли Меджлиса. Правительство Азербайджана должно вести сейчас интенсивные переговоры. Несмотря на напряженную ситуацию в Армении, я не заметил, чтобы за это время наш министр иностранных дел посетил Казахстан, Россию или Беларусь. Это должно было произойти. Выступление мое в парламенте было вызвано именно этой обеспокоенностью. Если бы шаги правительства были удовлетворительными, не было необходимости выступать с инициативами. К сожалению, наше правительство пока занимает позицию наблюдателя.

- На протяжении многих лет ведутся мирные переговоры, используются методы «народной дипломатии». А сегодня занимающий более радикальную позицию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта Пашинян получает на площадях поддержку армян. Разве это не вызывает вопросов относительно продолжения многолетних мирных переговоров?

- Мирные переговоры дали нашей стране положительные дивиденды с точки зрения выигрыша времени. Азербайджан подписал нефтяные контракты, покончил с вооруженной оппозицией, была обеспечена стабильность, восстановлена экономика, создана сильная армия и военно-промышленный комплекс. А так все в Азербайджане понимают, что бессмысленно вести переговоры с Арменией об урегулировании конфликта. Потому что Армения ничего не решает. Уверяю вас, если Никол Пашинян или кто-либо еще, без одобрения России захочет решить этот вопрос, то их ждет участь расстрелянных в парламенте Демирчяна и Вазгена Саркисяна, или в лучшем случае свергнутого Тер-Петросяна. Я всегда говорю - Азербайджан должен вести переговоры с Россией, с учетом ее интересов. Чтобы дать нам возможность восстановить территориальную целостность Россия должна быть уверена, что не будет полностью вытеснена из региона. Поэтому переговоры должны вестись с Россией. Между тем, Армения кипит, а глава МИД Азербайджана еще не посетил Москву. Я просто не могу этого понять.

Азербайджан должен проводить более гибкую внешнюю политику. Если мы хотим решить эту проблему без большой крови, больших потерь, мы должны договариваться с Россией. Опять-таки, договариваться что с Пашиняном, что с Сержом Саргсяном бессмысленно. С другой стороны, уже долгое время всем было известно, что Россия устала от двойной игры Саргсяна. Его намерение подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом, а также подписание Цюрихского протокола раздражало Россию. Россия размышляла о свержении Сержа Саргсяна, но без больших потрясений. Думаю, что Россия в целом преуспела. Теперь ее задача состоит в том, чтобы разочаровать прозападную часть армянского общества, чтобы оно в будущем не смела даже мечтать об интеграции с Западом. Никола Пашинянa принесут в жертву ради воплощения в жизнь этой миссии. Причем это может случиться месяцев через шесть после его прихода к власти, или через год, а может Пашинян и вовсе не успеет добраться до власти. В настоящее время Никол Пашинян - это фигура, которая осознанно или нет, продвигает политику России.

- Кстати, после президентских выборов в азербайджанском правительстве произошли значительные изменения. Как вы их оцениваете?

- Правительство пополнилось молодыми кадрами. Очень позитивно, что наши коллеги-парламентарии были вовлечены в работу правительства. Парламент – большая политическая школа. Данная политика должна продолжаться. Мы же замечаем, например, как часто в Турции часто меняются министры. Некоторые меняют министерские кресла на депутатские и наоборот. То есть такая динамика должна сохраняться. Да, в азербайджанском правительстве произошли значительные изменения, одновременно сохранено его ядро. В правительство есть лица известные преданностью главе государства, а также своей работоспособностью. Весьма позитивно, что эти люди представлены в новом правительстве.

Что нужно сделать прямо сейчас? Прежде всего, следует повысить заработную плату госчиновников и произвести сокращения в госструктурах. Об этом я говорил и во время предвыборной кампании – чиновничью армию можно сократить на одну треть, в этом есть большая необходимость. Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю начиная реформы сказал, что невозможно бороться с коррупцией без увеличения заработной платы чиновников. Сегодня министры в Сингапуре получают ежемесячную зарплату в размере около 100 тысяч долларов. И это еще после 36%-го снижения ставок, осуществленного в 2011-ом году. В то время люди были шокированы, как такое возможно? На что Ли Куан Ю отвечал, что если у министра недостаточно денег для нормальной жизни, он будет красть 10 миллионов в месяц. Я не говорю, что необходимо выплачивать 100 тысяч долларов министрам в Азербайджане. Хотя бы 10 тысяч, чтобы было с чего требовать добропорядочности.

В Азербайджане также необходимо пересмотреть зарплаты чиновников. Сколько контролирующих органов не создавай –толку не будет. Возможно, дабы создать видимость работы, они и привлекут одного или двух человек к ответственности, но перспективы это иметь не будет. Потому что заработная плата самих сотрудников органов контроля не обеспечивает достойных условий для жизни.

В целом, проведение реформ остается главным приоритетом. Считаю, что экономические и политические реформы в Азербайджане должны быть продолжены. На президентских выборах мы поднимали различные вопросы, и они были приняты во внимание главой государства. Скажем, я поднимал вопрос о приостановлении деятельности политических партий в период введения военного положения в стране, и этот законопроект был принят вчера в парламенте. Было также принято решение о предоставлении средств семьям шехидов. Это показывает, что президент держит свое слово и реализация предложений, которые возможно осуществить, претворяются в жизнь. Однако, есть необходимость дальнейшего углубления реформ. Во власть должны быть привлечены реформаторы. Верно, принцип лояльности важен для власти, но главное – Азербайджану сегодня нужны прогрессивные, инновационные, реформаторские кадры. Будем надеяться, что это произойдет.