Пентагон запретил китайские смартфоны

2018-05-03 09:58 | www.oxu.az | 7

На военных базах США по всему миру запретили продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE из-за угрозы безопасности.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, передает Washington Post.

По его словам, приказ прекратить продажу смартфонов был отдан в пятницу, 27 апреля. Под запрет также попали интернет-модемы и другие средства для мобильной связи.

При этом сотрудники военного ведомства могут продолжать использовать устройства в том числе в рабочих целях. Однако Пентагон просит помнить об угрозах безопасности, связанных с китайскими смартфонами. О каких конкретно угрозах идет речь, в министерстве не уточнили.

Ранее, 14 февраля, спецслужбы США выразили опасения, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР и не рекомендовали американцам пользоваться китайскими смартфонами Huawei.