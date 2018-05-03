ФРС повысит процентную ставку в июне

2018-05-03 10:18 | www.oxu.az | 8

Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила ключевую ставку в диапазоне 1,50-1,75 процента годовых и выразила уверенность в том, что недавнее ускорение инфляции, приблизившейся к ориентиру центробанка в 2 процента, будет устойчивым, сохранив вероятность повышения стоимости заемных средств в июне.

Как передает Oxu.Az, в заявлении по итогам заседания ФРС сообщила, что инфляция «приблизилась» к ориентиру центробанка и что «в 12-месячном выражении в среднесрочной перспективе должна находиться около симметричного ориентира комитета на уровне 2 процентов».

ФРС ожидает еще двух повышений ставки в текущем году, хотя все большее число членов руководящего комитета рассматривают три повышения как возможный сценарий.

Большинство инвесторов ожидают, что ФРС повысит ставку на заседании 12-13 июня.

Л.А.

