Официальный курс маната к мировым валютам на 3 мая (Версия 2)

2018-05-03 10:13 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье мая установлен на уровне 1,7 и 2,0378 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.