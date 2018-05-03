Режим прекращения огня был нарушен 81 раз

2018-05-03 10:20 | www.apa.az | 9

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 81 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Бала Джафарли Газахского района, Коханеби Товузского района, Заманлы, а также на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагибейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.