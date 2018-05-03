Председатель «ASAN xidmət»: «С 40 тысячами трудящимися на стройках Баку были подписаны трудовые договоры»

2018-05-03 10:29 | www.apa.az | 8

«С целью пресечения незаконных трудовых отношений в строящихся многоэтажных зданиях Баку Центром мониторинга трудовых отношений «ASAN xidmət» проведено 54 выездных мониторинга».

Об этом АПА заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət») Ульви Мехдиев.

По его словам, выездные мониторинги охватили более 100 строительных компаний: «В результате мониторинга было выявлено, что 30% трудящихся на стройках не имеют трудового договора. Связанные с нарушениями закона 24 материала были направлены в Министерство труда и социальной защиты населения, 23 материала - в Генеральную прокуратуру».

Председатель Государственного агентства отметил, что до сегодняшнего дня благодаря их усилиям с 40 тысячами трудящимися на стройках Баку были подписаны трудовые договоры: «За счет заключенных трудовых договоров в государственный бюджет были уплачены 12 миллионов манатов. Должен отметить, что в связи с этим вопросом с нашей стороны создана электронная система. С помощью этой системы информация интегрируется в системы МЧС, Министерства налогов, а также Министерства труда и социальной защиты населения. Сколько всего имеется строящихся многоэтажных домов в Баку, информации о подрядчиках этих зданий, заказчиках и количестве работников подрядчиков – все это имеется в нашей системе. В случае обнаружения с помощью системы подозрительных случаев осуществления нелегальной трудовой деятельности, незамедлительно проводится выездной мониторинг и принимается соответствующее решение».