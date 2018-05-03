Учителя пройдут диагностическую оценку

2018-05-03 10:32 | www.oxu.az | 8

Министерство обратилось к учителям, участвующим в диагностической оценке за 2018 год.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, в диагностической оценке, которая пройдет в мае текущего года, смогут принять участие работающие по бессрочному договору учителя, руководители допризывной подготовки молодежи, директора, заместители директоров, организаторы внешкольной и внеклассной работы, методисты местных органов образования.

В обращении говорится, что в процессе также могут принять участие лица, показавшие низкий результат на предыдущем экзамене, обучающиеся по второй специальности или не прошедшие ранее диагностическую оценку.

В диагностической оценке разрешается участие только лиц, имеющих документ об образовании государственного образца. Электронные заявления учителей для участия в диагностической оценке будут загружены в систему 3-11 мая местными управленческими органами образования. Кандидаты могут обратиться в указанные органы.

В случае возникновения вопросов и обращений просьба звонить на «горячую линию» министерства образования (146) либо в Центр человеческих ресурсов Института профессионального развития работников образования (012 430 52 78; 012 430 57 79).