Загрязнитель реки отказался предъявить документы – ФОТО

2018-05-03 10:53 | www.oxu.az | 9
Сотрудники Департамента по защите окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов провели рейд на территории Шемахинского района с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства.
Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, из грузового автомобиля марки «Mercedes» с госномерами 50-CL- 474 на территорию реки Зогалавай выгружали отходы животноводческого хозяйства.
Водитель автомобиля отказался предъявлять документы. По факту составлен акт.
Для установления личности нарушителя закона в Отдел полиции Шемахинского района было направлено письмо.