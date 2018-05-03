Загрязнитель реки отказался предъявить документы – ФОТО

2018-05-03 10:53 | www.oxu.az | 9

Сотрудники Департамента по защите окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов провели рейд на территории Шемахинского района с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, из грузового автомобиля марки «Mercedes» с госномерами 50-CL- 474 на территорию реки Зогалавай выгружали отходы животноводческого хозяйства.

Водитель автомобиля отказался предъявлять документы. По факту составлен акт.

Для установления личности нарушителя закона в Отдел полиции Шемахинского района было направлено письмо.