Лавров: Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее

2018-05-03 10:51 | www.trend.az | 9

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в марте предлагал "как можно скорее" провести двустороннюю встречу, а также совместно работать над обузданием гонки вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В интервью итальянскому журналу "Панорама" министр обратил внимание, что решение властей США выслать 60 сотрудников российских дипломатических представительств и закрыть генконсульство в Сиэтле, формальным поводом к которому стал инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, было принято вскоре после телефонного разговора лидеров РФ и США, состоявшегося за несколько дней до этого. Лавров подчеркнул, что разговор "носил конструктивный характер".