Сергей Лавров: Россия ожидает от ОЗХО объективного расследования по Сирии

2018-05-03 10:53 | www.trend.az | 8

Москва ожидает объективного и независимого расследования ОЗХО предполагаемой химатаки в сирийской Думе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама", передает РИА Новости.

"Ожидаем, что результатом их поездок станет объективное независимое расследование, включая посещение всех объектов, имеющих отношение к утверждениям о химатаке и к деятельности экстремистов по производству отравляющих веществ. Со своей стороны, как могли, содействовали работе экспертов", — сказал министр.

Он напомнил, что эксперты ОЗХО уже два раза посетили место предполагаемого использования химоружия в Думе.