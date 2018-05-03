Kapital Bank в Чоджуг Марджанлы! ®

2018-05-03 10:37 | www.apa.az | 8

Как нам известно в результате боевых столкновений в Карабахе апреля 2016-го года азербайджанской стороне удалось занять высоту Лелетепе и контроль над селом Чоджуг Марджанлы Джабраилского района перешёл к нам. Президент страны Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по восстановлению села, и из резервного фонда президента выделились средства. В 2017-м году под девизом «Великое возвращение» началось возвращение населения в село.

Kapital Bank открывая центры обслуживание во всех регионах страны, также начал обслуживать жителей Чоджуг Марджанлы. В прошлом месяце в селе был установлен банкомат Kapital Bank.

Kapital Bank в 2017 году обновил филиалы Агдам, Тертер, Агджабеди и Физули, которые находятся в прифронтовой зоне. Обновленные филиалы обладают всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что на данный момент оборот платежных карт в Kapital Bank доходит до 3-ех миллионов. Для оказания еще более эффективных услуг служба поддержки клиентов банка работает беспрерывно. Kapital Bank имеет около 600 банкоматов и 9000 POS терминалов по стране

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах.