Сергей Лавров: РФ не вмешивается во внутриполитические дискуссии в Европе

2018-05-03 10:54 | www.trend.az | 8

Россия не вмешивается в ведущиеся внутриполитические дискуссии в ЕС и не выражает предпочтение относительно результатов выборов в европейских странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о "ветре популизма" в последних итальянских выборах, передает РИА Новости.

"Со своей стороны хотел бы лишь отметить, что мы не вмешиваемся в ведущиеся внутриполитические дискуссии, не выражаем предпочтения относительно результатов выборов в различных государствах Евросоюза", — сказал российский министр в интервью итальянскому журналу "Панорама".

Россия искренне желает европейским странам успешно преодолеть имеющиеся проблемы, отметил Лавров.

"Готовы взаимодействовать с любыми политиками, которые проявляют встречный интерес и нацелены на развитие прагматичного диалога с нашей страной", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.