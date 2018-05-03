АМИ Trend - это мост надежной информации, связывающий Азербайджан со всем миром – американский эксперт

2018-05-03 10:55 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend - это мост надежной информации, связывающий Азербайджан со всем миром, сказал в среду Trend эксперт по международным связям Университета Маркетта (США) Питер Тейс.

Он отметил, что АМИ Trend является одним из лучших информационных агентств в Кавказском регионе, которое предоставляет своевременную, точную и стратегически важную информацию о странах Центральной Азии, Европы, о Турции и других странах.

«За долгие годы работы Trend наладил крепкие связи с широкой общественностью и региональными правительствами благодаря своему лидерству в предоставлении надежной информации, эффективному прогнозированию в сфере международных отношений и предоставлению своевременного анализа различных геополитических, экономических событий, торговых проектов и партнерских отношений на Кавказе и в Европе», - сказал эксперт.

Тейс отметил, что Trend - это информационное агентство, которое публикует информацию по Азербайджану на разных языках.

«Это чрезвычайно важно, учитывая, что Азербайджан по-прежнему подвергается дискриминации со стороны некоторых крупнейших глобальных информационных агентств (в значительной степени спонсируемых армянскими диаспорскими группами), и в таких изданиях, как Wilson Quarterly, The Guardian и Huffington Post, публикуются фальшивые, вводящие в заблуждение новости пропагандистского характера», - отметил он.

Тейс отметил, что Trend фокусируется на экономическом, финансовом и торговом анализе и ежедневных новостях и уделяет большое внимание стратегическому партнерству между Турцией и Азербайджаном.