Враг обстрелял мирных жителей Агдама

2018-05-03 11:21 | www.oxu.az | 7

Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли сотрудников Агдамского управления механического орошения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел минувшей ночью.

Обстрел велся при проведении сотрудниками управления ремонтно-восстановительных работ в прифронтовом селе Джаманлы в Агдамском районе. В результате обстрела, длившегося несколько минут, сотрудники управления не пострадали, но технике нанесен ущерб.

Как сообщил начальник управления Хафиз Азимзаде, в работавшее на территории механическое устройство попали несколько снарядов, выпущенных из орудий различного калибра.

«Угодившие в агрегат снаряды вывели его из строя. Хоть и с большим трудом, но нашим сотрудникам удалось вынести технику с обстреливаемой территории», - отметил он.