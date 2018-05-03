В Рязани зарезали азербайджанца

2018-05-03 11:26 | www.oxu.az | 7

В ночь на среду 2 мая в городе Рязань (Россия) убили водителя такси.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Независимый вестник, об этом сообщил друг убитого.

«Ночью убили моего друга. Если быть точнее, ему перерезали горло. Он работал в такси, причиной стала оплата за заказ.

Он - азербайджанец, в первую очередь, человек и отец четырехмесячной девочки.

Одного из преступников поймали ночью, но пока никаких новостей об этом нигде нет», - сообщил источник.

В Следственном комитете порталу подтвердили данную информацию.