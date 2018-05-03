Азербайджан может наладить трансграничное торговое сотрудничество со странами Американского континента

2018-05-03 11:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может наладить трансграничное торговое сотрудничества со странами Американского континента по принципу уже имеющегося опыта с Европейскими государствами, сообщает в четверг компания B.EST Solutions.

Этот вопрос был рассмотрен в рамках прошедшей с 30 апреля по второе мая в США выставки-конференции «Connect:ID».

Азербайджан на мероприятии был представлен на двух сессиях конференции: «Мобильный идентитет: успешное увеличение социальной, финансовой и технологической интеграции с Asan Imza в Азербайджане» и «Цифровой торговый узел Азербайджана».

«В рамках Европейского проекта FutureTrust была представлена реализованная модель трансграничных электронных услуг между ЕС и Азербайджаном, а также обсуждена возможность трансграничного торгового сотрудничества со странами Американского континента по принципу уже существующего опыта с Европейскими государствами», - говорится в сообщении.