Цены на промышленную продукцию в Казахстане изменились разнонаправленно

2018-05-03 11:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции, с учетом услуг производственного характера, понизились на 0,1 процента в апреле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2,4 процента по сравнению с показателем начала 2018 года, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

С начала 2018 года цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 2,8 процента, в горнодобывающей - на 2 процента.

Произведенная промышленная продукция в Казахстане, за указанный период, подорожала на 2,1 процента, услуги промышленного характера - на 5,9 процента.

Топливо на рынке Казахстана подорожало на 10,3 процента, природный газ - на 5,6 процента, уголь - на 3,3 процента, металлические руды - на 3,1 процента, нефть - на 1,5 процента, мазут - на 1,1 процента, бензин - на 0,4 процента, а сжиженные пропан и бутан подешевели на 2,2 процента.