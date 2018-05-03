Срывается ширма Пашиняна: кто он на самом деле? - АНАЛИТИКИ

2018-05-03 11:49 | www.oxu.az | 6

«Если парламентские фракции не изберут меня, то не изберут никого. В день выборов премьера мы соберем весь народ Армении на площадях. Пусть попробуют не выполнить волю народа», - это одно из сотен высказываний лидера «бархатной революции» в Армении Накола Паiиняна.

Как передает Oxu.Az, для некоторых аналогичные лозунги могут показаться как слова «бесстрашного революционера», который ведет за собой свой народ, но в реале это умелое манипулирование толпой во имя достижения личных целей, а именно власти.

Вообще, если обратить внимание на лозунги и заявления этого «народного кандидата», то можно сложить полноценную картину.

Например, Пашинян не раз наталкивал протестующих на конфликт с правоохранительными органами: «Ни шагу назад, только вперед. Нас не должны остановить силы властей. Мы должны раздавить их…»

Эти высказывания, манипуляция народом и образ брутального революционера помогли Пашиняну достичь своих первичных целей. Теперь он ожидает, когда на него наденут «корону».

Но что будет с этой и без того плачевной и маленькой страной, когда последователь международного террориста Монте Мелконяня сядет на трон власти в Армении?

Да что тут говорить о внутренних делах Армении, как будут обстоять дела с вопросом Карабаха, как Армения будет строить отношения с соседними странами?

Как с лидером страны, жаждущим войны и крови, можно будет вести результативные переговоры?

Чтобы понять все нутро Пашиняна предлагаем вспомнить его высказывания об Азербайджане, азербайджанском народе и вопросе Карабаха:

- «Переговоры станут реальными только в том случае, когда Азербайджан направит международной общественности послание о том, что готов уважать нормы государственного права «НКР»;

- «Путь по приведению Азербайджана в конструктивное русло – последовательно усиливать армию, повышать ее боеспособность, боевой дух, обороноспособность»;

- «Азербайджан – это страна, которая многое чего украла у Армении»;

- «Сегодня ситуация в Карабахе предполагает только военное решение, а мирное решение не представляется возможным»;

- «Карабах некогда не будет принадлежать Азербайджану».

Говоря о личности Пашиняна и об Армении в целом, грузинский политолог Гела Васадзе отмечает, что у Грузии существует устоявшийся формат отношений со всеми странами региона и какие-либо геополитические подвижки или смена курса вряд ли возможны в обозримом будущем.

«Вопрос может быть только в той плоскости, что не попытаются ли большие игроки, и тут прежде всего речь о России, использовать сложившуюся ситуацию для изменения политического ландшафта региона.

Это возможно, но тоже вряд ли реально, так как интересы России балансируются в регионе интересами тех же Соединенных Штатов и Европейского Союза, не говоря уже об интересах таких региональных игроков, как Турция и Иран. Никол Пашинян просто front-man, важнее, кто стоит за ним, а за ним стоят весьма влиятельные люди в Армении», - сказал эксперт в бесееде с корреспондентом Oxu.Az.

Азербайджанский политический обозреватель, заместитель директора Международного экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде считает, что, вероятно, Пашинян все же займет премьерский пост, что станет началом трансформации не только внутриполитических реалий, но и внешнеполитической ориентации Армении - иначе в чем суть затеянной здесь революции?

«Москва, как и в случае с Украиной, опять опоздала с применением превентивных решений, недооценив характер ожидаемых угроз со стороны «союзника». Тогда как в Армении, как и в свое время в Украине, давно зрели антироссийские настроения, подпитываемые западными преференциями», - подчеркнула эксперт.

Мамедзаде уверена, что Россия слишком долго поддерживала ненавистный армянскому народу режим Сержа Саргсяна, который, несмотря на эту поддержку, успел проложить маршруты для армянского продвижения на Запад.

«Возможно, «летаргию» Москвы искусно поддерживали многочисленные и влиятельные армянские советники, плотно засевшие в системе политического руководства РФ», - отметила аналитик.

Касаясь темы Азербайджана, Мамедзаде подчеркнула, что здесь не должно быть иллюзий относительно «миротворческих» инициатив Пашиняна, несущего в себе типичный заряд армянского национализма.

«Что такое армянский национализм, в Азербайджане хорошо знают. Скоро узнают и в России.

А это означает, что позитивных изменений в карабахском урегулировании в период раннего Пашиняна ожидать не стоит.

Разве что, процесс может сдвинуться с подачи новых кураторов Армении. Но вот в каком ключе? Очередная война в Карабахе или шажки к миру?», - подытожила эксперт.

Али Мамедов

