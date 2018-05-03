Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах

2018-05-03 11:28 | www.trend.az | 6

Пентагон запретил продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE на военных базах США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

"Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для сотрудников, данных и деятельности министерства", — заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, добавив, что "в свете этого продолжать продавать их в военных магазинах министерства сотрудникам обороны было бы неблагоразумно".

Отмечается, что приказ прекратить продажу устройств Huawei и ZTE был отдан в пятницу. Запрет также распространяется на модемы для мобильного интернета и другие продукты для мобильной связи. Однако, как пишет газета, сотрудники министерства по-прежнему могут использовать устройства китайских компаний, в том числе в работе.