Россия осудила нападение на штаб избирательной комиссии в Ливии

2018-05-03 11:31 | www.trend.az | 6

Москва осуждает нападение на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии, выражает соболезнования семьям погибших, сообщило министерство иностранных дел России, передает РИА Новости.

"Решительно осуждаем эту преступную акцию. Рассчитываем, что ее заказчики и организаторы будут выявлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении министерства.

Российское ведомство уверено, что подобные вылазки террористов не смогут остановить политический процесс в Ливии, включая подготовку и проведение всеобщих выборов.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — сообщил МИД.