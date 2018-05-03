«Формула-1» откажется от Гран-при Азербайджана?

2018-05-03 11:51 | www.oxu.az | 10

Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность замены Гран-при Азербайджана на еще один этап в США, который планируется проводить в Майами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на операционный комитет, действующее соглашение между боссами «королевских гонок» и промоутером гонки в Баку рассчитано до 2020 года.

Ранее сообщалось, что этап на улицах Майами может быть включен в календарь «Формулы-1» уже в 2019 году. Городской совет города поддержал эту идею.

При этом, жители негативно относятся к этой инициативе, поскольку их не устраивает уровень шума во время гонок, а также повреждением растений при создании трассы.

В настоящее время в календаре «Формулы-1» уже есть этап на территории США. С 2012 года гонки проходят в Остине, штат Техас.