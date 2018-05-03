Армяне обстреляли в Агдаме гражданский автомобиль

2018-05-03 11:43 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Армяне обстреляли в Агдаме автомобиль, в котором находилась бригада, занимающаяся ремонтом артезианских колодцев, сообщили в четверг Trend в Исполнительной власти Агдамского района.

Согласно информации, инцидент произошел вчера вечером на территории села Чеменли Агдамского района. По счастливой случайности, люди, находившиеся в автомобиле, не пострадали.

Автомобиль был обстрелян с оккупированных территорий Агдамского района. Находившиеся в нем люди вынуждены были покинуть место происшествия. В настоящее время эвакуация автомобиля возможной не представляется.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.