В Индии более 70 человек стали жертвами мощной песчаной бури

2018-05-03 11:47 | www.trend.az | 8

Свыше 70 человек погибли, десятки пострадали во время мощной песчаной бури, которая накрыла в среду вечером несколько штатов на севере Индии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

По данным телеканала, буря прошлась по штатам Уттар-Прадеш и Раджастан, где в совокупности с грозовыми ливнями стала причиной обрушения нескольких жилых домов. Штормовой ветер вырывал деревья и валил электрические столбы, из-за чего во многих районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.

Как отмечает NDTV, от удара стихии в Раджастане в наибольшей степени пострадали его восточные районы: Алвар, Дхолпур и Бхаратпур. Главный министр штата Васундхара Радже в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter выразила соболезнования семьям погибших и написала, что уже распорядилась оказать всю необходимую помощь пострадавшим.