Детали дела о «сгоревших детях»: возможна имитация (18+)

2018-05-03 12:10 | www.oxu.az | 9

Российские СМИ опубликовали новые детали данной зверской расправы над малолетними детьми в Нижнем Новгороде, передает Oxu.Az.

На прошлой неделе суд в Нижнем Новгороде арестовал 27-летнюю местную жительницу Елену Каримову, обвиняемую в жестоком убийстве двух ее детей - четырехлетней дочери и двухлетнего сына.

Предполагается, что женщина задушила детей своими руками, а затем два раза пыталась сжечь тела, чтобы скрыть следы.

Сама Каримова не может внятно объяснить свой поступок. Она утверждает, что расправилась с детьми потому, что устала растить их одна и якобы не могла их содержать.

Как пишет Life, в первую очередь будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости женщины. Хотя на суде Каримова выглядела вполне адекватной.

По мнению родных и близких Каримовой, она очень любила детей и не могла пойти на это страшное преступление. Они уверены, что в этом запутанном деле не обошлось без отца детей и бывшего мужа Каримовой, который находится в розыске.

Страшная находка

Жители деревни Осинки в Семеновском районе Нижегородской области 26 апреля вызвали пожарных - горело заброшенное зернохранилище на окраине села, расположенное на 65-м километре трассы Нижний Новгород - Киров.

Когда они справились с пожаром, то сделали страшную находку - обгоревшие маленькие тела.

Прибывшие на место эксперты-криминалисты осмотрели тела и предварительно установили, что это дети, которых убили еще до пожара, а затем попытались сжечь.

Областное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело, а сыщики угрозыска начали искать родителей детей и очевидцев, которые бы помогли восстановить картину жестокого убийства.

Поздно вечером оперативники задержали мать детей - 27-летнюю жительницу Нижнего Новгорода Елену Каримову. На первом же допросе она призналась, что убила собственных детей.

25 апреля 2018 года рано утром около дома по проспекту Бусыгина Автозаводского района Каримова посадила сына С. и дочку Х. на заднее сиденье автомобиля KIA Rio, который она арендовала в одном из местных каршерингов. После этого она руками задушила детей и стала думать, что дальше делать с телами.

Она заехала на ближайшую заправку, где купила жидкость для розжига, и поехала в лес около деревни Шалдеж Семеновского района. Там облила тела малышей специальной жидкостью и подожгла их. Однако испугалась, что ее могут заметить охотники, поэтому сбила огонь, положила тела детей на заднее сиденье автомобиля и вернулась домой в Нижний Новгород.

На следующий день она вновь повезла прятать тела убитых детей в Семеновский район. Недалеко от деревни Осинки она нашла заброшенное здание, занесла туда тела сына и дочки, подожгла помещение, а сама уехала.

Мотивы

Причины, по которым женщина лично расправилась с детьми, пока не известны. Сама Каримова говорит, что до убийства ее якобы довела нужда: она развелась с мужем, нигде не работала, ей не на что было содержать детей.

У Каримовой как минимум до 2016 года были крупные незакрытые кредиты.

В 2016-м на женщину выписали исполнительный лист о принудительном взыскании долга перед банком, так как она просрочила платежи.

Как выяснилось, она жила на два города - Москву и Нижний Новгород. Она работает в интернет-магазине косметики, о чем сообщает на своей страничке в «Инстаграме».

В социальных сетях на страничке Каримовой нет ничего подозрительного или признаков стресса, переживаний, неадекватного поведения. Она размещала свои фотографии и детей, сопровождая их признаниями в любви.

«Идеальная мать»

Знакомые и близкие Елены Каримовой, подозреваемой в убийстве собственных детей, в голос твердят, что произошла ошибка. Они без устали повторяют, что Елена - любящая мать, что она просто не могла убить своих детей.

«Хорошая мать, любила своих детей, - кричит в ответ на вопрос журналистов мать и подтверждают другие родственники. Они уверены, что женщина себя оговорила. Но вот только зачем?»

Интересно, что вопросы об отце все стараются обходить.

«Про отца не знаем ничего. Мальчик папу и не помнит - ему всего два года. А девочка говорила про маму и бабушку, а об отце и не упоминала», - говорит соседка и учительница Елены, Мария.

По словам знакомых и родственников, муж Каримовой родом из Азербайджана. Якобы у него есть поддельное гражданство Украины. С Еленой они были знакомы больше пяти лет. Они подозревают, что муж мог подстроить все и увезти детей.

«Может, он их выкрал в Азербайджан. Мы будем искать их по всему миру. Пусть они лучше в Азербайджане, но живые, здоровые», - говорит бабушка детей Наталья Тестенкова.

Мать Каримовой призналась, что отговаривала Елену от брака, но та все же вышла замуж, пара даже уехала в Москву. А через несколько лет Елена приехала домой — без мужа и беременная вторым ребенком.

«Я знаю, что он объявлен в международный розыск. А месяц назад объявился в Нижнем Новгороде и начал угрожать Лене и детям», - отметила подруга Елены.

Возможно, поэтому родственники и знакомые Елены озвучивают и совсем фантастическую версию, что Елена спрятала детей и оговорила себя, чтобы спасти их от родного отца. В любом случае следователи, скорее всего, проведут экспертизу, чтобы установить, чьи останки Керимова пыталась сжечь.

По словам близких семьи, после этого мужа Елены никто не видел и не слышал о нем. Женщине дали развод 12 марта 2018 года, инициатором была она сама. Подруги Елены говорят, что она очень радовалась: теперь свободна.

Али Мамедов

