Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудят урегулирование сирийского кризиса

2018-05-03 12:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудит в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео вопрос урегулирования сирийского кризиса, пишут в четверг турецкие СМИ.

Точная дата встречи пока неизвестна, но ожидается, что Чашушоглу посетит Вашингтон в ближайшие дни.

Отметим, что ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой была обсуждена операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.