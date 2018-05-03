Минздрав выразил отношение к распространенному видео детского дома №1

2018-05-03 12:21 | www.apa.az | 7

Министерство здравоохранения прокомментировало распространенное в социальной сети видео детского дома №1, который находится на балансе Главного управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает АПА, специалист пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сказала, что по этому вопросу было проведено расследование.

«В результате расследования стало известно, что видеоматериалы были представлены общественности в искаженной форме. На видео отчетливо видно, что в машину загружается использованное постельное белье, а не продукты. А детские подгузники вывозились для того, чтобы обменять их», - отметила С.Ахмедова.