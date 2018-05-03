В России убит работавший таксистом 22-летний азербайджанец

2018-05-03 12:28 | www.apa.az | 9

Как сообщает российское бюро АПА, в ночь на 2 мая 2018 года молодой человек (1996 г.р.), занимавшийся частным извозом на своем автомобиле «Nissan Almera», подвозил находившегося в состоянии алкогольного опьянения рязанца (1961 г.р.). В районе остановки общественного транспорта в ходе словесного конфликта между водителем и пассажиром, последний нанес молодому человеку удар ножом в область шеи. Водитель смог выбраться из машины и позвать на помощь. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался от полученных телесных повреждений. Подозреваемый был задержан находившимися на остановке общественного транспорта очевидцами и прибывшими сотрудниками полиции.

По факту умышленного причинения смерти жителю Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), ведется расследование.

Согласно распространенной местными СМИ информации, молодой азербайджанец вместе с отцом проживал в Рязани, а мать парня – в Азербайджане. У покойного есть 4-месячный ребенок.