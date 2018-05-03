Шокирующая переписка Ленина о Баку

2018-05-03 12:32 | www.oxu.az | 8

Директор Центра стратегических исследований против международного террора, политолог Ровшан Велизаде обнаружил в архивах доселе неизвестную переписку Владимира Ленина.

Как передает Oxu.Az, материал, представленный им в АЗЕРТАДЖ, можно назвать «Смертным приговором Баку».

Из документов столетней давности – в период Азербайджанской Демократической Республики – становится ясно, что большевики в сговоре с армянами планировали поджечь нефтяные скважины Баку.

Представляем вам данную переписку:

Записка неустановленного лица

Вопрос срочный — Тер-Габриэлян ждет, а его ждет поезд.

Записка В.И.Ленина

Как? Он еще не уехал?

Я уже одно удостоверение ему подписал.

Можете ли Вы еще передать Теру, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия и чтобы печатно объявил это в Баку.

Фонд 2, on. 1, д. 27142 - автографы.

С.М.Тер-Габриэлян не выехал в назначенный день, т.к. не смог получить деньги в Государственном банке.

5 июня 1918 г. председатель Высшего совета народного хозяйства А.И.Рыков сделал заявление об этом в Совнаркоме и внес проект постановления: «Отправить не позже 10 ч. утра в Московскую контору Государственного банка» (РЦХИДНИ, ф. 19, on. 1, д. 132, л. 5). Таким образом, Тер-Габриэлян мог получить деньги только утром 6 июня и затем выехать из Москвы.

В.И.Ленин подписал следующее постановление:

«Совет Народных Комиссаров постановил: Предписать Московской конторе Государственного банка выдать Тер-Габриэляну пятьдесят миллионов (50 000 000) рублей наличными деньгами, из них не менее двадцати пяти миллионов (25 000 000) рублей мелкими купюрами, не меньше 250 руб., отнеся эту сумму на счет Отдела топлива при Высшем совете народного хозяйства.

5 июня 1918-го года

Председатель Совета Народных комиссаров В.Ульянов (Ленин)

(Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории, фонд 2, список 1, папка 6212).

С.М.Тер-Габриэляну было выдано следующее удостоверение: «Предъявители сего - член Главного нефтяного комитета при Высшем совете народного хозяйства Саак Мирзоевич Тер-Габриэлян и комиссар Центрального военно-технического управления Александр Александрович Квятковский уполномочены Советом Народных Комиссаров Российской Федеративной Советской Республики для принятия необходимых мер по организации и руководству водным и железнодорожным транспортом нефти и ее продуктов из Баку, Грозного, Екатеринодара, Новороссийска и из Эмбинского района в места, предназначенные Главным нефтяным комитетом при Высшем совете народного хозяйства и его агентами, распределяющими нефть на местах.

Ввиду сего вменяется в обязанность советским органам и учреждениям всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами оказывать т. Тер-Габриэляну и Квятковскому полное и всемерное содействие при выполнении ими возложенной на них задачи и руководиться их указаниями по вопросам, связанным с организацией наискорейшей перевозки жидкого топлива в места назначения».

(Председатель Совета Народных Комиссаров В.Ульянов (Ленин)

Народный комиссар путей сообщения П.Кобозев.

Председатель Главного нефтяного комитета Н.Соловьев.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад.Бонч- Бруевич.

Секретарь Совета Н.Горбунов» (РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 6192).

3 В.И.Ленин, по-видимому, надеялся, что объявление о намерении сжечь нефтяные промыслы вынудит англичан и турок отказаться от оккупации Баку. Но произошло следующее: 25 июля Бакинский совет под давлением меньшевиков, эсеров, мусаватистов и дашнаков принял решение пригласить в Баку отряд английских войск. 31 июля Советская власть в Баку пала, 4 августа английский отряд оккупировал город.

Комментарий Р.Велизаде: согласно проведенным исследованиям, в январе-июне 1918 года в правительстве Азербайджана, в государственных и религиозных структурах работало 18 470 армян. В то время в республике действовало более 100 армянских националистических и террористических организаций, занимавшихся сепаратизмом.

Только в Баку существовало 49 малых и крупных армянских организаций. В Бакинском государственном университете - академик А.Агаян, в Педагогическом университете - профессор О.Далаян, в Азербайджанском университете нефти и химии - Артурян, в Университете иностранных языков - Мамалян, в Политехническом университете - Парагян и другие возглавляли сепаратисткие организации «Гнчак» и «Крунк». Самое интересное, что каждая из этих организаций поддерживала открытую связь с большевистской Россией.

В органах безопасности Советской России открыли 100 новых рабочих мест, чтобы напрямую вооружать армянские группировки с идеологической и финансовой точки зрения. Против Азербайджана, в полном смысле этого слова, началась генетическая война.

В результате массового отравления в родильных домах в феврале-марте этого года за один день погибли 68 детей. Но об этом не сообщили в прессу и не пожаловались в правоохранительные органы.

Перед нами еще один документ, подтверждающий еще один коварный план армян – сжечь бакинскую нефть руками Ленина. Документ столетней давности, долгое время хранившийся в секрете – одно из неопровержимых доказательств армяно-большевистского террора против Баку.

В то время под покровительством председателя Совета Народных комиссаров В.Ульянова (Ленина) в Баку должен был быть осуществлен план поджога нефтяных скважин Баку. Эта миссия была поручена главе вымышленной организации под названием «Российский нефтяной комитет», имевшему сомнительные связи с влиятельными людьми в Москве, Сааку Мирзоевичу Тер-Габриэляну и его террористической группировкой из 14 человек.

Как видно, этот зловещий план был прерван внезапным поворотом истории.