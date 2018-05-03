Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии

2018-05-03 12:36 | www.oxu.az | 7

В Сирии потерпел катастрофу истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, оба пилота погибли. Об этом сообщили в четверг, 3 мая, в российском Минобороны.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, это произошло около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту.

Предположительно, в двигатель истребителя попала птица.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», - говорится в сообщении.